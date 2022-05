Am Sonntag, 15. Mai, lädt der Magistrat der Stadt Zwingenberg zur Eröffnung einer Kunstausstellung mit Werken von Ben Kamili und Skender Hyseni in der Remise beim ehemaligen Amtsgericht (Obertor 1) ein. Nach der Begrüßung der Gäste durch Zwingenbergs Bürgermeister Holger Habich um 16 Uhr, wird Bettina Riehl die Besucher der Vernissage in die Ausstellung einführen.

Der 1969 in Mazedonien

...