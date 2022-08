Beim Einhäuser Kerwetanz hat’s gefunkt

Zwingenberg. Beim Kerwetanz in Einhausen lernten sie sich im Jahre 1958 kennen, der damals 21-jährige Dieter Kühne und die 17-jährige Elke Rhein. Aus dem Tanz wurde eine Liebe für das ganze Leben. 1962 heirate das Paar in der Kirche in Hüttenfeld und am vergangenen Dienstag feierten Elke und Dieter Kühne ihre diamantene Hochzeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit sich die Lebenslinien trafen, musste das Schicksal einige Weichen stellen, denn Dieter Kühn wurde am 18. März 1937 in Nürnberg geboren und zog mit seiner Familie 1939 nach Berlin. Im Jahr 1945 erfolgte die Flucht aus Ostberlin zur Großmutter, die in Zwingenberg lebte.

Verschlungene Lebenswege

Elke Kühne kam 1941 in Hüttenfeld zur Welt und besuchte im September 1958 ihren Onkel in Einhausen, um mit ihrer Cousine zum Kerwetanz zu gehen.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Nachruf Kommunalpolitiker und Imker: Helmut Hartmann aus Schlierbach gestorben Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bergstraße CDU-Arbeitnehmer wählen neuen Vorstand im Kreis Bergstraße Mehr erfahren Mit 96 Jahren Streitbare Kämpferin: «Graue Pantherin» Trude Unruh ist tot Mehr erfahren

Zunächst wohnte das Paar nach der Hochzeit bei Familie Kühne in Zwingenberg und baute dann 1970 Im Sandböhl ihr eigenes Traumhaus. Im Jahre 1964 und 1968 kamen die beiden Kinder des Paares auf die Welt. Ein schwerer Schicksalsschlag war im Jahre 1998 der Verlust der Tochter, die mit 34 Jahren einem Verbrechen zum Opfer fiel. Ihre beiden Kinder wurden daraufhin von Elke und Dieter Kühne adoptiert.

Stolz erzählen die Großeltern, dass beide Jungen mittlerweile Informatiker sind und die Familie um eine Schwiegertochter und einen Urenkel angewachsen ist.

In Vereinen und Kirche engagiert

Das Ehepaar Kühne hat sich auf vielfältige Weise um seine Heimatstadt Zwingenberg verdient gemacht. So war Elke Kühne im Kirchenvorstand aktiv und Delegierte in der evangelischen Synode, sie hat für das Kreisjugendamt Jugendfreizeiten geleitet, war Jugendschöffin am Amtsgericht Bensheim und bis 2005 Schöffin beim Ortsgericht – und das alles neben ihrer beruflichen Tätigkeit, die ebenso interessant und vielfältig war.

Zunächst besuchte sie die Handelsschule und absolvierte die Sekretärinnenprüfung und 1977 die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft. Sie unterrichtete dann an der Siegfriedschule in Heppenheim und am Goethe-Gymnasium in Bensheim Hauswirtschaftslehre. Später folgten die Prüfung zur Gesundheitsberaterin und die Ausbildung zur Baumwartin, außerdem noch eine Ausbildung und Prüfung zur VHS-Naturheilpraktikerin.

Ihr Ehemann Dieter war bereits im Alter von 27 Jahren zum ehrenamtlichen Stadtrat in den Zwingenberger Magistrat gewählt wurde. Zwei Wahlperioden war er anschließend Stadtverordnetenvorsteher und ab 1977 Fraktionsvorsitzender der SPD. Die politischen Gremien fällten in der Amtszeit von Dieter Kühne wichtige kommunalpolitische Entscheidungen. Ob Umsetzung der Bahnüberführung im Süden Zwingenbergs am Rewe-Markt, die Bahnunterführung in der Walter-Möller-Straße, die Anbindung an den Berliner Rings und den Bau der Autobahn A5. In seiner Amtszeit kaufte die Stadt nicht nur das „Schlösschen“, Sitz des heutigen Rathauses, sondern investierte auch in das Alte Amtsgericht, um es für kulturelle und soziale Veranstaltungen zu nutzen.

Verdienter Kommunalpolitiker

In jener Zeit entschieden sich die Kommunalpolitiker ferner für den Bau der Melibokushalle wie auch des städtischen Kindergartens. Gemeinsam mit den Nachbargemeinden wurde eine Kläranlage realisiert.

Darüber hinaus war Dieter Kühne von 1981 bis 1993 im Kreistag. Unter anderem bekleidete er das Amt des Vorsitzenden im Infrastruktur-Ausschuss. Für seine ehrenamtliche Tätigkeit wurde Dieter Kühne 1974 die Ehrenplakette der Stadt Zwingenberg und 1977 der Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen. 1993 ging der Zwingenberger Genosse in den politischen Ruhestand.

Auch der berufliche Weg von Dieter Kühne ist bemerkenswert: Er studierte an der Technischen Universität Darmstadt Bauingenieurwesen und arbeitete nach Abschluss seiner Ausbildung zunächst bei einer großen Baufirma und in der Straßenbauverwaltung als Baudirektor. Sein soziales Engagement führte ihn während seiner Berufstätigkeit als Entwicklungshelfer nach Kolumbien und Jordanien. Später wurde er zum Leitenden Ministerialrat beim Rechnungshof ernannt und war für das Controlling zuständig. 1986 wurde er Mitglied des Rechnungshofes für die Bereiche Bau, Verkehr und Energie.

Im Jahre 2001 ging er in den wohlverdienten Ruhestand und konnte sich seitdem mit Ehefrau Elke noch mehr den gemeinsamen Hobbys – Malerei, Tanzen, Sport, Wandern, Reisen und die beiden Enkel – widmen. Zur Jubelhochzeit gratulierten Reinhold Geierhaas, der politische Weggefährte Rainer Schneider und Pfarrer Manfred Hauch von der evangelischen Kirchengemeinde. tn