Bei Pfarrer Opitek war eine Schraube locker

Zwingenberg. Ob die Panne nur vorgetäuscht war, um einem frischgebackenen Vater die Gelegenheit zu verschaffen, eine erste Runde gut gekühlten Weißweines auszuschenken, das ließ sich nicht abschließend klären – egal wie: Bei Äneas Opitek war eine Schraube locker.

Und zwar am linken Pedal seines Fahrrades, mit dem er am Samstag bei der Männerwallfahrt der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg den Tross anführte. Auf einem Feldweg kurz vor der Evangelischen Kirche in Schwanheim stellte der Pfarrer den Schaden fest und stoppte – und mit ihm die 20-köpfige Herrenrunde, für die der Startschuss wenige Minuten zuvor an der Katholischen Kirche Mariae Himmelfahrt in Zwingenberg gefallen war.

Während einer der Mitreisenden tatsächlich den für die Reparatur nötigen „Zehner Imbus-Schlüssel“ in der Satteltasche hatte und das Pedal des Seelsorgers wieder festschraubte, stießen die Männerwallfahrer auf den neugeborenen „Tim“ an.

Und wer nun meint, dass Männerwallfahrten ja nur dem Zwecke dienen, einen feuchtfröhlichen Ausflug zu machen, dem sei gesagt: Das eine schließt das andere nicht aus! Klar, es geht auch um die Geselligkeit, gemeinsames Essen und Trinken gehören dazu – im Mittelpunkt bei der traditionellen Männerwallfahrt der Katholischen Pfarreien Mariae Himmelfahrt Zwingenberg und Sankt Bartholomäus Fehlheim stehen aber das Gemeinschaftserlebnis und das Hören auf die biblische Botschaft im Gottesdienst. Den feierten die Männer in diesem Jahr auf dem Gelände des Klosters Altenmünster, das wiederum Bestandteil der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch ist.

Traditionell führen die Männerwallfahrten als Tagestouren mit dem Reisebus in Städte, die einen besonderen Bezug zur katholischen Konfession haben: Mainz, Worms, Seligenstadt, Würzburg oder auch Fulda waren in den vergangenen Jahren die Ziele. Corona-bedingt musste die Männerwallfahrt 2020 ausfallen beziehungsweise durch einen Gottesdienst mit anschließendem Grillen auf der Wiese am Gemeindezentrum ersetzt werden. In diesem Jahr nun radelte man(n) nach Lorsch, wo Pfarrer Äneas Opitek sich in seiner Predigt dem Buch Jona widmete. Dass der Protagonist dieser Bibelgeschichte von einem Walfisch verschluckt wurde, das dürfte Allgemeinwissen sein – Opitek wollte es in seiner Betrachtung jedoch nicht beim Nacherzählen „einer niedlichen Kinder-Geschichte“ belassen: Abgesehen davon, „dass das Buch Jona eine Männer-Geschichte ist: es kommt keine Frau darin vor“, gehe es um die Feindesliebe, „das ist die wahre Botschaft des Jona-Buches“. Immerhin war Jona bekanntermaßen auf der Flucht vor Gottes Auftrag, nämlich in den Sündenpfuhl Ninive zu gehen, um Ungläubige zu missionieren. Er verbarg sich an Bord eines Schiffes und hoffte darauf, „dass der Auftrag sich von selbst erledigt“.

Opitek: „Wir kennen das: Wir tauchen in die Tiefen unseres Lebensschiffes ab und hoffen ebenfalls darauf, dass sich die Herausforderungen von selbst erledigen.“ Die Erkenntnis sei damals wie heute dieselbe:

„Die ,Ninives‘, die sich uns in den Weg stellen, erledigen sich aber nicht von selbst.“ Der Seelsorger empfahl „einen ehrlichen und kritischen Blick auf das eigene Leben“ – und in der Folge müssten dann auch Entscheidungen getroffen werden: „Warum lebst du nicht so, wie du es könntest?“

Nach einem Gottesdienst voller Impulse radelten die Männerwallfahrer wieder zurück ins älteste Bergstraßenstädtchen, wo sie – wie im vergangenen Jahr – auf der Wiese des Pfarrzentrums gemeinsam grillten. mik

