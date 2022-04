Bei Einbruch in Zwingenberg Alarm ausgelöst

Zwingenberg. Möglicherweise hat der schrille Alarmton Einbrecher am Samstag (23.04.) davon abgehalten, Wertsachen aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Im Alten Graben" in Zwingenberg zu stehlen. Die Täter haben sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Nacht zum Samstag (22. - 23.) über den Gartenbereich ans Haus herangepirscht. Dort wurden die Terrassentür und die Tür zum Wintergarten aufgebrochen. Nach erster Durchsicht wurde jedoch nichts gestohlen. Die Ermittlungen zu dem Einbruch hat die Kripo (K 21/ 22) in Heppenheim übernommenund nimmt Hinwiese unter 06252 / 706-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es hier.