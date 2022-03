Behelfs-Spielplatz in Seeheim soll bleiben

Seeheim-Jugenheim. Seit Ende November hat der eigentlich an der Friedrich-Ebert-Straße/Ecke Brunnenweg in Seeheim befindliche Spieplatz sein vorübergehendes Ausweichquartier auf dem Villenave d’Ornon-Platz bezogen. Die Bilanz nach rund drei Monaten: Der Spielplatz wird sehr gut angenommen – ob von Schulkindern auf dem Nachhauseweg, Familien, die die Wartezeit an der benachbarten Straßenbahnhaltestelle mit einer kurzen Stippvisite überbrücken oder als Ort für eine Verabredung mit Freunden.

„Wenn ich aus dem Fenster schaue, ist dort immer etwas los“, so Alexander Kreissl, Bürgermeister der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, der von seinem Büro im Rathaus den Spielpatz direkt im Blick hat. „Eigentlich wäre es schade, ihn im Mai wieder zu schließen.“ Bis dahin sollen die Rohbauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Minigolfanlage an der Friedrich-Ebert-Straße soweit fortgeschritten sein, dass der Kran – der Grund für den zeitlich begrenzten Umzug des Spielplatzes – wieder abziehen kann.

„Dass der Bedarf für einen Kinderspielplatz auf dem Villenave d’Ornon-Platz da ist, hat sich eindeutig gezeigt und wir möchten uns als Gemeindevorstand dafür einsetzen, dass hier auf Dauer ein zusätzlicher Spielplatz eingerichtet wird“, erklärt daher der Rathauschef. Auch bei der Bürgerbefragung im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms im vergangenen Herbst war die Schaffung eines Spielplatzes auf dem Villenave d’Ornon-Platz als Wunsch formuliert worden. Eine Beratung in den Gremien soll deshalb folgen. red

