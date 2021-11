Bedürftigen Menschen eine Weihnachtsfreude machen

Zwingenberg. Alle Jahre wieder – und daran kann auch die Coronavirus-Pandemie nichts ändern – gibt es in Zwingenberg die Wunschbaum-Aktion. Sie startet in diesem Jahr am 27. November, Samstag, und in dem entsprechenden Aufruf der Initiatoren, der mit Unterstützung durch die örtliche CDU auch per Flyer verteilt wird, heißt es: „Auch in Zwingenberg leben Menschen, für die ein Weihnachtsgeschenk nicht selbstverständlich ist. Mit Unterstützung durch die Teilnehmer an der Aktion ,Wunschbaum Zwingenberg 2021’ können wir diesen Menschen zu Weihnachten eine Freude machen. Bitte unterstützen Sie uns.“

Ab dem 27. November, Samstag, steht in der Apotheke Herms an der Bahnhofstraße wieder ein Weihnachtsbaum, der mit Wünschen geschmückt ist. Die bedürftigen Menschen, die dort einen Wunsch im Wert von bis zu 20 Euro platzieren können, wurden – wie in den vergangenen Jahren – von der Stadt Zwingenberg ausgewählt. Wer nun einen Wunsch erfüllen möchte, der nimmt sich einen Anhänger vom Wunschbaum mit, besorgt das Geschenk und gibt es – schön verpackt – zusammen mit dem Anhänger bis zum 14. Dezember, Dienstag, in der Apotheke ab.

Das Organisationsteam verteilt die Geschenke an die Empfänger. Mit Blick auf die Wahrung der Anonymität erfolgt keine öffentliche Übergabe der Geschenke. red