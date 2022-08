Baustein zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung

Alsbach-Hähnlein. Weite Wege zum nächsten Arzt? Eine Gefahr, die in Zwingenbergs Nachbarkommune Alsbach-Hähnlein auch langfristig gebannt werden soll. Deshalb verfolgt die Gemeinde seit längerem das Ziel, am Marktplatz in Hähnlein ein neues Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) zu etablieren. Eine wichtige Grundvoraussetzung: Barrierefrei und behindertengerecht soll es sein.

Bürgermeister Sebastian Bubenzer konnte in der Gemeindevertretung Pläne der Firmengruppe Dreher vorstellen, die ein Interesse daran hat, in enger Abstimmung mit der Gemeinde und den Kreiskliniken als künftigem Mieter ein neues MVZ auf der Grünfläche zwischen dem Hähnleiner Marktplatz und dem Raiffeisengrundstück zu entwickeln. Fraktionsübergreifend und einstimmig wurde im Parlament der Beschluss gefasst, unverzüglich die notwendigen Verhandlungen zu starten, sofern kein Interessenbekundungsverfahren bzw. ein Teilnahmewettbewerb notwendig sind. Ist ein solches Verfahren notwendig, soll es zeitnah durchgeführt werden. „Unser Vorteil an dieser Stelle ist: Hier gibt es bereits einen Bebauungsplan, so dass wir vergleichsweise schnell vorankommen könnten“, betont Bürgermeister Bubenzer.

Was ist geplant?

Geplant sei, das benötige Grundstück im Wege der Erbpacht zur Verfügung zu stellen, ebenfalls tagsüber die benötigen Flächen für 24 Parkplätze, zwei davon behindertengerecht. Für das Gebäude, das nach Fertigstellung langfristig an das „Zentrum der medizinischen Versorgung Darmstadt-Dieburg“ vermietet werden soll, würden der Kommune keine Kosten entstehen. „Zu Beginn soll das Medizinische Versorgungszentrum mit zwei Ärztinnen oder Ärzten starten, perspektivisch gibt es aber sogar Räumlichkeiten für vier Mediziner“, führt Bubenzer weiter aus.

Die Firmengruppe Dreher würde in massiver Bauweise mit Kalksandstein und Stahlbeton zwei Vollgeschosse sowie ein Dachgeschoss mit einer Firsthöhe von 11,5 Metern und einer Traufhöhe von 6,5 Metern errichten. Auf ein Kellergeschoss soll mit Blick auf die Baukosten verzichtet werden. Auf dem Dach würde eine Photovoltaikanlage installiert, auf der Westseite im Obergeschoss eine Terrasse geplant. Die Entwässerung des Niederschlagswassers soll über Versickerungsanlagen auf dem Grundstück erfolgen. Angestrebt wird ein KFW 40+-Standard.

Insgesamt würde die Dreher-Gruppe eine Nutzfläche von 673 Quadratmetern herstellen. Die Barrierefreiheit und Behindertengerechtigkeit würde unter anderem über einen Aufzug realisiert, der so groß ist, dass auch eine Rettungsliege hineingeschoben werden kann.

Die Energieversorgung wäre mittels Luft-Wasser-Wärmepumpen vorgesehen. Transportiert würde die Wärme über eine Fußbodenheizung sowie eine kontrollierte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Energetisch erschlossen wird das Grundstück über die Marktstraße.

Ein Blick in die Geschichte

„Bereits vor etwa drei Jahren haben wir erste Gespräche mit einem potenziellen Investor zum Thema MVZ geführt“, erinnert sich Sebastian Bubenzer. Ende 2019 habe sich die Gemeindevertretung dann für eine Kooperation mit dem Landkreis ausgesprochen. „Schon damals haben wir die Botschaft gesendet, dass wir uns über ein zeitgemäßes und zukunftsfähiges Gebäude auf dem Marktplatz freuen würden.“ Im März 2021 folgte dann die Entscheidung des Kreistags, sich in Hähnlein zu engagieren und im Juli 2021 die Übernahme der ehemaligen Praxis von Dr. Ilse Vock durch die MVZ-GmbH des Landkreises.

Nachdem es nun grünes Licht des Gesellschafter-Ausschusses der Kreiskliniken gab, konnte Sebastian Bubenzer umgehend den Gemeindevorstand informieren sowie die Fraktionsvorsitzenden der Gemeindevertretung und Mitglieder der Gemeindevertretung. „An dieser Stelle danke ich der Dreher-Gruppe und insbesondere der Familie Dreher, dass im Vorfeld bereits umfangreiche Vorbereitungen getroffen wurden, um die Investitionspläne mit einem Volumen von etwa 2,3 Millionen Euro direkt vorstellen zu können.“

Bubenzer betont weiter: „Die sich jetzt abzeichnende Entwicklung ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Alsbach-Hähnlein – gemeinsam mit den anderen Praxen in unserer Gemeinde. Und wir werden als Kommune dafür sorgen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger, die nicht mehr mobil sind, zu unseren Haus- und Fachärzten kommen.“

„Da es hinsichtlich eines Mietvertrags zu einer zügigen Einigung des potenziellen Investors mit dem „Zentrum der medizinischen Versorgung (MVZ) GmbH“ des Landkreises gekommen ist, könnte meiner Einschätzung nach Ende nächsten Jahres oder Anfang übernächsten Jahres ein neues MVZ in Hähnlein den Betrieb aufnehmen“, so der Bürgermeister.