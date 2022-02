Seeheim-Jugenheim. Vom 21. Februar bis voraussichtlich 12. März wird der Verkehr auf der Ober-Beerbacher-Straße in Seeheim von einer Behelfsampel geregelt, heißt es in einer Notiz aus dem Rathaus der Gemeinde Seeheim-Jugenheim. Grund dafür sind Arbeiten an Versorgungs- und Anschlussleitungen, die in Höhe der Anwesen Ober-Beerbacher Straße 17, 17a und 17b durchgeführt werden müssen.

Für die auftretenden Behinderungen bitten die Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim um Verständnis. red

