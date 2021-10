Bauarbeiten erst ab nächste Woche

Rodau. Die ursprünglich für die aktuelle Woche geplanten Instandsetzungsmaßnahmen an der Fahrbahn der Kreisstraße K 66 bei Rodau-Hähnlein werden erst in der kommenden Woche von Montag, 18. bis Freitag, 22. Oktober umgesetzt, teilt Hessen Mobil mit. Die Arbeiten finden wie vorgesehen unter Vollsperrung der Kreisstraße statt, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Die Umleitung erfolgt ab Rodau über die Kreisstraße K 67 bis zum Kreisverkehrsplatz in Zwingenberg, weiter über die Bundesstraße B 3 in Richtung Alsbach und von dort weiter über die Landesstraßen L 3112 bis Hähnlein und L 3261 bis Rodau. red