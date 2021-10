Basar für Kindersachen

Seeheim-Jugenheim. Am 20. November, Samstag, von 13 bis 15 Uhr findet in der Bürgerhalle Jugenheim (Gutenbergstraße 4) ein großer Basar für Kinderbekleidung und Spielsachen statt. Der Einlass für Schwangere beginnt schon eine halbe Stunde früher, um 12.30 Uhr. Für die Bewirtung ist eine große Kaffee und Kuchentheke geplant. Es werden allerdings noch Kuchenspender so wie Helfer gesucht (E-Mail: basar@kita-basar-seeheim.de). Der Helferbonus macht früheres Einkaufen möglich. Die Besucher werden gebeten, keine (Hand-)Taschen mitzubringen, die größer als DIN A4 sind. Diese dürfen nicht mit in den Bürgerhalle gebracht werden. Größere Taschen werden am Eingang zur Verfügung gestellt. Während des Basars gelten die am Veranstaltungstag aktuellen Corona-Regeln. em

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1