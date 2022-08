Barrierefreies Wohnen im Alter

Seeheim-Jugenheim. Welche Möglichkeiten es gibt, das eigene Zuhause fürs Wohnen im Alter barrierefrei zu gestalten, darüber informiert Konstantin Braun vom Seniorenbeirat der Gemeinde am Donnerstag, 11. August. Der Vortrag im Rahmen der Wohnberatung für Senioren findet in der Bürgerhalle in Jugenheim im Raum Cunersdorf statt. Beginn ist um 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zusätzlich zur allgemeinen Information ist auch eine individuelle Beratung vor Ort möglich. Ein Termin dafür kann über das kommunale Seniorenbüro vereinbart werden. red