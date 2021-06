„Bandoneo“ lässt die E-Gitarre Tango tanzen

Zwingenberg. Nach acht Monaten Corona-bedingter Zwangspause erklang am vergangenen Samstagabend im gemäß der Hygiene-Regeln vollbesetzten Kellergewölbe des Alten Amtsgerichts erstmals wieder Live-Musik, nämlich altbekannte wie ungewöhnliche Tangoklänge. Dem Bandnamen „Bandoneo“ und der Rolle als erster und bisher einziger deutscher Elektro-Tango-Band verpflichtet spielten Norbert Kotzan (Bandoneon), Bogdan Alexander (Klavier), Tobias Stolz (Schlagzeug) und Jochen Seiterle (E-Gitarre) im Theater Mobile ewige Tango-Klassiker wie Piazzollas „Libertango“ ebenso wie zeitgenössische Gitarren- und Bass-betonte Arrangements, die modern, berührend vertraut zugleich klangen. „Es ist, als ob das Leben jetzt wieder anfinge“, brachte es ein Gast auf den Punkt. Und so war auch die Schluss-Zugabe „Love Theme“ nicht nur eine Liebeserklärung an den unsterblichen Tango, sondern auch und ganz besonders an das enthusiastische Publikum im Zwingenberger Kellertheater. / kw

