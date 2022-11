Bäume als Inspiration: Ausstellung in Jugenheim

Seeheim-Jugenheim. Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim hat sich mit dem Thema „Bäume“ beschäftigt und präsentiert unter dem Titel „Inspiration Bäume“ eine Gemeinschaftsausstellung. „In variationsreichen Techniken stellen die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke vor und spiegeln die Magie des Waldes wider oder interpretieren den Baum als Mythos, Kraftquelle, Schutz und Schatten, als Symbol des Wandels, der Alterung und des Vergehens“, schreibt Pressesprecherin Dörte Hartmann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausstellung findet in der Galerie „Altes Rathaus“ in Jugenheim (Hauptstraße 14) statt und wird am 4. Dezember, Sonntag, um 11 Uhr eröffnet. Die Galerie ist nach der Vernissage samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt jedoch am 24., 25. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Die Ausstellung dauert bis zum 8. Januar. red