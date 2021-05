Baby-Treff online

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg (FamizZ) des Vereins Zwingenberger Pro Kind lädt zu einem „Baby-Online-Treff“ (FEK 025) ein. An zwei Montagen (10. und 17. Mai) sowie einem Dienstag (25. Mai) finden die virtuellen Treffen jeweils im Zeitraum von 9.30 bis 10.10 Uhr statt. Kursleiterin Oya Kray wendet sich mit ihrem Angebot an Erwachsene mit Babys im Alter von sechs bis zwölf Monaten. Sie ist selbst Mama von zwei Kindern und zudem zertifizierte Elternbegleiterin sowie Babymassage-Kursleiterin, ebenfalls mit Zertifikat. In der Ankündigung des FamizZ heißt es:

„Würdest Du gerne mit deinem Baby die Krabbelgruppe oder einen anderen Kurs besuchen und nichts geht? Das Familienzentrum Zwingenberg bringt euch trotz Coronavirus-Pandemie zusammen, jetzt eben auf digitalem Wege. Hier könnt ihr euch endlich austauschen, über alle eure aktuellen Themen rund ums Baby sprechen und einfach Eltern sein. Ihr könnt erste Freundschaften knüpfen und bekommt neue Spiel- und Bewegungsanregungen, abgestimmt auf das Alter eures Babys. Im Kurs werden Bewegungs- und Sinnesanregungen passend zum Thema Frühling und Sommer gegeben. Auf dem Programm stehen Lieder, Fingerspiele, Kniereiter und weiteres. Zudem stehen Erfahrungsaustausch und lockere Gespräche im Vordergrund.“

Die Teilnahmegebühr beträgt 36 Euro. Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red