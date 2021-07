Baby-Trage-Treff startet am Dienstag

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf ein Angebot mit dem Titel „Baby-Trage-Treff“ hin (FEK 021). Kursleiterin Tanja Perlejewski wendet sich mit diesem Angebot an Eltern mit Kindern im Alter ab DER Geburt bis zirka 1,5 Jahre. Diese besondere Variante der „Krabbelgruppe“ finden an jedem ersten und dritten Dienstag eines Monats statt, erstmals am 20. Juli – und das auch in den Sommerferien. Das Angebot beginnt um 10.30 Uhr und endet um 11.30 Uhr. Treffpunkt ist das Tor vor dem kleinen Hof des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg. Die Teilnahme kostet sechs Euro im Monat, ein Einstieg in den Kurs jederzeit möglich. Über den Inhalt des Angebots heißt es:

In diesem Kurs könnt Eltern sich austauschen, dabei sind sie an der frischen Luft und haben ihre Babys ganz nah bei sich. Tanja Perlejewski führt durch die Natur und ist in vielerlei Hinsicht kompetente Ansprechpartnerin. An manchen Tagen hat der Tragetreff auch ein bestimmtes Thema, über Frau Perlejewski informieren wird. Wer bisher noch keine eigene Trage hat oder mit der eigenen Trage nicht klar kommt, der ist trotzdem eingeladen. Das Familienzentrum bitte um eine Information vorab, wenn ein Leihtragsystem benötigt wird.

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red