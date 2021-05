Baby-Spaziertreff statt Krabbelgruppe

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg des Vereins Zwingenberger Pro Kind lädt zu einem „Baby-Spaziertreff“ (FEK 029) ein. Kursleiterin Heike Breitling-Sliz, zertifizierte Natur- und Umweltpädagogin und Natur-Coach für tiergestützte, waldbezogene Bildungs-und Erziehungsarbeit, wendet sich mit diesem Angebot an Eltern mit Kindern im Alter von bis zu eineinhalb Jahren.

Die Spaziergänge finden am 2. und 4. Mittwoch eines Monats jeweils von 9.30 bis 10.30 Uhr statt; der Auftakt erfolgt am 9. Juni. Gestartet wird an der Spielzeughütte auf dem Spielplatz im südlichen Teil des Zwingenberger Stadtparks (an der Neugasse).

Die Teilnahme kostet pro Termin sechs Euro. Eine Anmeldung über das Familienzentrum ist erforderlich. In der Ankündigung heißt es: „Die Alternative zur Krabbelgruppe während der Coronavirus-Pandemie: Bei unserem Baby-Spaziertreff könnt ihr entspannt neue Kontakte zu anderen Eltern knüpfen und euch über eure Erfahrungen und all die spannenden Themen, die Eltern mit Babys eben bewegen, austauschen. Auch die Babys hören und sehen immerhin Gleichaltrige. Ganz nebenbei tut ihr euch und den Babys etwas Gutes und seid an der frischen Luft. Und Kursleiterin Heike Breitling-Sliz hat noch viele inspirierende Ideen für euch, wie ihr mit euren Kleinen spielerisch die Natur entdeckt.“

Weitere Informationen und Anmeldungen: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red

