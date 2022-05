Die Polizei sucht Zeugen, die einen Autoeinbruch beobachtet haben, der sich am Freitag oder Samstag in Bickenbach ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, haben unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Sandstraße einen dort abgestellten Pkw der Marke Hyundai geknackt. Die Täter durchwühlten den Innenraum des braunen Wagens. Sie erbeuteten ein Handy und

...