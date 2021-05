Auto beschädigt und geflüchtet

Bickenbach. Am Pfingstsonntag wurde im Zeitraum zwischen 17.15 und 17.35 Uhr ein am Bickenbacher Friedhof geparkter Pkw beschädigt. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde die Beifahrerseite des silberfarbenen Mercedes durch ein anderes Fahrzeug erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Da an dem Auto rötliche Lackspuren festgestellt werden konnten, besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeug mit entsprechender Lackierung den Unfall verursacht haben könnte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang sowie zum unfallverursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt (Telefon: 06157/95090) in Verbindung zu setzen. ots

