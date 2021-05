Auto beschädigt und geflüchtet

Seeheim-Jugenheim. Nachdem sich am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Friedrich-Ebert-Straße in Seeheim der Verursacher eines Schadens unerlaubt vom Unfallort entfernt hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, stellte die Besitzerin eines grauen Fiats ihren Wagen in einer Parklücke ab. Im Zeitraum zwischen 18.30 und 19 Uhr stieß offenbar ein bislang Unbekannter mit seinem Wagen beim Ein- oder Ausparken gegen den Fiat und beging anschließend Unfallflucht. Durch den Aufprall entstand an der Front des Fiats ein Schaden, dessen Höhe auf 1500 Euro geschätzt wird. Die Polizeistation in Pfungstadt hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und fragt: Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Unfallwagen geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen. ots

