Ausstellung zeigt „magische Orte“

Seeheim-Jugenheim. Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim präsentiert in den nächsten Wochen eine Ausstellung mit dem Titel „Magische Orte“. Wie Dörte Hartmann berichtet, musste die Werkschau, die eigentlich bereits für den April 2020 geplant und vorbereitet war, Corona-bedingt ausfallen. Nun freut der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim sich darauf, die Gemeinschaftsausstellung am 5. Dezember, Sonntag, ab 11 Uhr in der Galerie im Alten Rathaus in Jugenheim (Hauptstraße 14) eröffnen zu können.

Die Ausstellung „Magische Orte“ wird dann bis zum 9. Januar 2022 zu sehen sein, und zwar samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar ist die Ausstellung geschlossen. red