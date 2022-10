Ausstellung in Jugenheim: Keramiken, Fotos und Gemälde

Seeheim-Jugenheim. Der Künstlerkreis Seeheim-Jugenheim präsentiert eine Ausstellung, bei der die Werke von drei Künstlerinnen gezeigt werden, deren Themen sehr unterschiedlich sind, wie Dörte Hartmann mitteilt:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Keramikerin Eva Riecke zeigt ihre eigenwilligen, farblich abgestimmten Keramikarbeiten, Olga Fritsche ihre poetischen Fotos und Eva Huxhorn ihre impressionistischen Bilder in Acryl.

Die Ausstellungseröffnung findet am 6. November, Sonntag, ab 11 Uhr in der Galerie im Alten Rathaus (Hauptstraße 14) in Jugenheim statt. Die Ausstellung ist nach der Vernissage bis zum 27. November samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. red