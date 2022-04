Ausstellung in Alsbach-Hähnlein über die Römer im Ried

Alsbach-Hähnlein. Am kommenden Sonntag, 3. April, geht die archäologische Ausstellung zum Thema „Römische Okkupation des Hessischen Rieds“ im „Museum in der Anstalt“ in Hähnlein (Gernsheimer Straße 36) endgültig zu Ende, schreibt Konrad Hoppe im Namen des Museumsvereins Alsbach-Hähnlein. Die Ausstellung ist eine Kooperation des Vereins mit dem Verein „Terraplana“ – der Gesellschaft für Archäologie im Hessischen Ried – und dem Landesamt für Denkmalpflege. Konrad Hoppe zieht eine vorläufige Bilanz:

„Trotz der Corona-Einschränkungen und der zeitweiligen Schließungen des Museums haben doch einige Menschen der Ausstellung einen Besuch abgestattet. Mit der sehr akzeptablen Besucherzahl in diesen schwierigen Zeiten sind wir ganz zufrieden. Man muss ja sehen, dass wir in der Geschichte des Museums zum ersten Mal eine rein thematisch akzentuierte Ausstellung präsentiert haben, die besonders Fachleute anspricht. Das Ziel, mit dieser Ausstellung, die die ersten knapp 130 Jahre der römischen Militärzüge nach Christus im rechtsrheinischen Gelände beschreibt, Besucher zu gewinnen, ist aufgegangen. Insbesondere die fachkundigen Führungen von Jörg Lotter und seinen Kollegen haben ganz wesentlich zur Aufklärung beigetragen. Wir denken, nicht wenige unserer Besucher werden zukünftig nur noch mit gesenkten Blicken ihre Spaziergänge durchs Ried machen, um vielleicht ebenfalls auf römische Fundstücke zu stoßen.“

Zum Abschluss der Ausstellung werden am Sonntag die „Anstaltsjazzer“ Musik machen. Auch wird es noch einmal die Herstellung von Öllämpchen mit Original römischen Motiven geben. Als Stärkung gibt es Guntersblumer Silvaner und italienisches Salzgebäck. Öffnungszeiten: Samstag von 14 bis 17 Uhr und Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Es gilt Maskenpflicht. red

Info: www.museum-alsbach- haehnlein.de