Ausstellung „Abstracts“ im „Löwen“

Zwingenberg. „Abstracts“, so ist eine Ausstellung betitelt, die Werke der Bergsträßer Künstlerin Bettina Sumalowitsch zeigt. Sie wird anlässlich der Veranstaltungsreihe „Musik-Collagen“ Zwingenberg vom 2. bis 10. Oktober im Diefenbachsaal und dessen Foyer zu sehen sein. Die Vernissage findet in Anwesenheit der Malerin am 3. Oktober (Sonntag) um 11 Uhr dort statt.

Sumalowitsch hat Kommunikations-Design in Darmstadt und Manchester (England) studiert und mit Diplom abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkreises Kunst und Kultur. Seit über zwanzig Jahren lebt sie an der Bergstraße und war hier bereits mit verschiedenen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen präsent, zuletzt Mitte des Jahres in der Schwanheimer Moller-Kirche aus Anlass von deren 200-jährigem Jubiläum.

Die Kommunikations-Designerin Bettina Sumalowitsch stellt unter der Überschrift „Abstracts“ im „Löwen“ aus. © Privat

In Zwingenberg zeigt sie vor allem neuere Werke, die während des Corona-Lockdowns entstanden sind und mit denen sich die Künstlerin vom Gegenständlichen entfernt und der Abstraktion annähert. Die Pandemie habe ihre Wahrnehmung der Welt durchaus verändert, verrät Sumalowitsch. Durch die äußere Stille sei viel innere Kreativität bei ihr geweckt worden. Davon können sich die Besucher im „Bunten Löwen“ ab Samstag. überzeugen. Es gilt die 2 G-Regel, das heißt: Zutritt nur für nachweislich Genesene und vollständig Geimpfte. red