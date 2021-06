Ausschüsse tagen in Rodau

Zwingenberg. Die letzte kommunalpolitische Sitzungsrunde vor der Sommerpause beginnt am kommenden Dienstag, 22. Juni, mit der Sitzung des Sozial-, Kultur- und Sportausschusses (SKS) der Stadtverordnetenversammlung. SKS-Vorsitzende Patrizia Germann lädt dazu ab 18 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils Rodau ein.

AdUnit urban-intext1

Auf der Tagesordnung stehen zunächst Personalentscheidungen: Themen sind die Benennung eines neuen Mitglieds für die Kinder- und Jugendhilfekommission sowie die Wahl der sachkundigen Bürger für die Kommission für Kunst und Kultur. Im zweiten Teil der Sitzung wird sich Bernd Timmermann als Sicherheitsberater für Senioren vorstellen, überdies legt die Stadtverwaltung ihren Inspektionsbericht 2021 für die kommunalen Kinderspielplätze in der Kernstadt und im einzigen Stadtteil vor.

Ebenfalls am nächsten Dienstag, allerdings eine Stunde später, also ab 19 Uhr, tagt am selben Ort der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss (BPU) der Stadtverordnetenversammlung. Auf der Tagesordnung von BPU-Vorsitzendem Giacomo Tasca und seinen Kollegen stehen der Bebauungsplan „Pass, Wiesenstraße, Melibokusstraße“, die Wasserversorgung sowie die Jugendherberge.

Der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) der Stadtverordnetenversammlung tritt dann am kommenden Mittwoch, 23. Juni, ab 19 Uhr ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus von Rodau zusammen. HFA-Vorsitzender Detlef Kannengießer berät mit seinen Kollegen die Gefahrenabwehrverordnung Hunde und beschäftigt sich mit dem Thema Jugendherberge. Darüber hinaus steht auch die Wasserversorgung auf der Agenda und es gibt einen Bericht über den Haushaltsvollzug im zu Ende gehenden ersten Halbjahr.

AdUnit urban-intext2

Die Ausschüsse tagen allesamt öffentlich, interessierte Bürger sind willkommen und können jeweils vor der politischen Debatte Hinweise zu den Themen geben, die auf den jeweiligen Tagesordnungen stehen. Alle Teilnehmer müssen wegen der Coronavirus-Pandemie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen; die Gäste müssen sich überdies in eine Liste eintragen, um im Infektionsfall eine Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen.

Dass die Kommunalpolitiker in Rodau tagen, das ist sozusagen die Ausnahme von der Regel: Einmal im Jahr zollt man den „Rorrern“ Tribut und lädt zu einer Sitzungsrunde in den einzigen Stadtteil ein. mik

AdUnit urban-intext3