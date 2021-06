Von Michael Ränker

Ein Menschenleben zu retten, das ist in den allermeisten Fällen eine Teamleistung. Viele müssen mit anpacken, wenn einer in Not geraten ist: Medizinische Laien, die allenfalls über einen Erste-Hilfe-Kurs verfügen, als Ersthelfer am Unfallort, gefolgt von Sanitätern und Notärzten, die als ausgebildete Profis den Patienten übernehmen und ihn zur weiteren medizinischen

...