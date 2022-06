Aus Urlaubsflirt wurde ein Paar

Seeheim-Jugenheim. Seit vier Jahrzehnten sind Villenave D’Ornon und Seeheim-Jugenheim nun schon freundschaftlich miteinander verbunden. Aus diesem Anlass reiste eine 16-köpfige Delegation aus Seeheim-Jugenheim – bestehend unter anderem mit Mitgliedern des Gemeindevorstands, der Gemeindevertretung, dem Partnerschaftsverein sowie dem Städtepartnerschaftskomitee – über Pfingsten in den Süden Frankreichs, um das Jubiläum dort zu feiern. Im nächsten Jahr soll dann im Juni noch einmal mit Gästen aus der französischen Partnerstadt die seit 40 Jahren währende Städtepartnerschaft in Seeheim-Jugenheim gewürdigt werden.

Vor rund 40 Jahren hatte am Strand in Arcachon alles angefangen. Dort freundete sich Joël Raynaud aus Villenave D’Ornon mit Konrad Witt aus Seeheim an, der damals in Südfrankreich Urlaub machte und genauso wie der Franzose dem Sport leidenschaftlich verbunden war. Aus dieser sportlichen Strandbegegnung heraus entwickelte sich die Idee zu einem Austausch zwischen der Stadt in der Nähe von Bordeaux und der Bergstraßenkommune. Dieser war zunächst auf Jugendliche und den Sport beschränkt, doch bald schon sollten die privaten Kontakte in eine offizielle Städtepartnerschaft münden, was schließlich 1982 begründet wurde.

Viele enge Freundschaften sind seitdem entstanden, es gibt sogar einige deutsch-französische Ehen, die durch die Verbindung zwischen Villenave D’Ornon und Seeheim-Jugenheim geschlossen wurden. Ein reger Austausch hat zudem immer wieder zwischen den Vereinen und da ganz besonders im Sportbereich stattgefunden. Auch das kulturelle Miteinander etwa mit gegenseitigen Chorauftritten ist nicht zu kurz gekommen genauso wenig wie die Gemeinschaft auf schulischer Ebene.

Ist es heute noch so wichtig wie damals vor 40 Jahren, eine Städtepartnerschaft zu pflegen? Auf diese Frage antwortet Bürgermeister Alexander Kreissl mit einem klaren „Ja“. „Auch wenn wir mittlerweile viel mehr Möglichkeiten zum Reisen haben und durch das WorldWideWeb uns schnell und unkompliziert mit Informationen jeglicher Art versorgen können, kann all dies doch nicht die direkte Verbundenheit ablösen, die durch eine Städtepartnerschaft entsteht“, so der Rathauschef. „Der Austausch und die Freundschaft über Ländergrenzen hinweg weckt nicht nur das Interesse für andere Kulturen und Lebensweisen, sondern schafft auch die Basis für ein achtvolles und friedliches Miteinander. Dies auch an die kommenden Generationen weiterzugeben, sollte uns gerade angesichts des aktuellen Kriegs in Europa ein großes Anliegen und Bestreben sein.“ red