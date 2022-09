Das Theater Mobile weist auf ein Konzert von Rachel Mazer hin, die am 17. September, Samstag, ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Something New“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg gastieren wird. In einer Pressemitteilung der Mobilisten heißt es über die junge Künstlerin aus Los Angeles:

„Mit Stimme, Jazz & Groove singt sie sich in die Herzen und Ohren

...