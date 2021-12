Aufrichten und nicht über andere richten

Der Ruf nach Gerechtigkeit ist unüberhörbar. Er begleitet die Menschheit. Offensichtlich lässt sie sich schwer umsetzen. Niemand kann Gerechtigkeit für sich allein beanspruchen. Und keiner schafft es, durchweg und unter allen Gesichtspunkten gerecht zu handeln.

Im Mittelalter teilte man daher die Auffassung, Gerechtigkeit sei keine menschliche Größe. Nur Gott allein kann gerecht sein, nur er kann zu wirklicher Gerechtigkeit führen. Später setzt sich mehr die Überzeugung durch, dass Gerechtigkeit bereits in der Natur angelegt sei. Der Mensch muss das nur erkennen und sich danach ausrichten. Heute gilt Gerechtigkeit als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens. Fast alle Staaten berufen sich auf sie.

Johannes der Täufer, der auf das Kommen des Sohnes Gottes und eine gerechte Zukunft verweist - die Statue befindet sich in der Kirche St. Bartholomäus in Fehlheim. © Bissinger

In den Begriffen Gerechtigkeit oder auch Gericht steckt das Verb „richten“. Auf den einzelnen Menschen übertragen kann das zu einem „Aufrichten“ werden. Das Präfix „Ge“ verweist auf Zusammensein oder Zusammengehörigkeit. Wer richtet, der macht gerade und bringt damit etwas in Ordnung - übertragen wäre damit die Welt-Gemeinschaft gemeint.

In der jüdisch-christlichen Überlieferung, auch im Islam, besteht der Begriff „Jüngstes Gericht“. Es wurde und wird von den Religionsgemeinschaften vorwiegend als Drohmittel eingesetzt. Gott ist der große Richter am Ende der Zeiten, der dann Recht spricht und auch verurteilt.

Menschen wurden mit dem Bild zu moralischem Handeln angehalten. Wenn es zu dem Gericht am Ende der Zeiten kommt, setzt sich Gerechtigkeit dann auch gegen das herrschende Unrecht durch.

Im Alten Testament der Bibel sind es die Propheten, die das Gottesgericht ankündigen. Es gilt vor allem seinem Volk. Johannes der Täufer gilt als der große adventliche Prophet, der die Menschen drastisch zur Änderung aufruft. Er verweist auf das Jüngste Gericht, das den Menschen bevorsteht.

Es wird gerne als „Drohbotschaft“ verstanden, sollte aber mehr als „Frohbotschaft“ begriffen werden: Es kommt die Zeit, wo alles wieder in Ordnung gebracht und aufgerichtet wird. Wegen Drohbotschaften allein wird es die Menschen damals kaum in Massen in die Wüste zum Propheten gezogen haben. Sie haben wohl auch eine Perspektive für ihr eigenes Leben erkannt – den Anbruch einer „neuen Welt“ und ein neues Miteinander.

Menschen also, die eine gerechtere Welt erwarten, sollten nach diesem biblischen Verständnis, nicht über andere richten, sondern vielmehr Wege suchen, diese aufzurichten. So entstehen für alle Perspektiven.

