Aufrechtes Sehen und Begegnen

Es ist Ende November und die meisten Menschen, auf die ich treffe, sind eher gebückt und niedergeschlagen. Der Rückblick auf das Jahr lässt uns realisieren:

Nicht nur durch die Pandemie ist vieles anders, nein, es ist Krieg in Europa. Auch der Klimawandel hat deutliche Spuren hinterlassen, selbst bei uns an der eher behüteten Bergstraße. Der Odenwald ächzt unter der Hitze und Trockenheit des Sommers. Nicht zuletzt stellt sich für viele die Frage: Wie sollen wir diesen Winter bezahlen und es warm haben?

Der nachfolgende Vers aus dem Lukas-Evangelium zum 2. Advent verweist uns deutlich in eine andere Richtung: „Richtet euch auf und erhebt euren Kopf! Denn eure Befreiung ist nahe“ (Lukas, Kapitel 21, Vers 28b, aus der Bibel in gerechter Sprache).

Ein Lächeln verschenken

Eine Einladung dazu, uns ganz im Alltäglichen aufzurichten, dem Gegenüber ein Lächeln zu schenken, der frustrierten Frau an der Kasse ein Kompliment zu machen. Sofort entstehen eine andere Haltung und Sicht auf den Tag. Mit erhobenen Kopf und freundlichen Nachfragen begegne ich dem Arzt, der nun nach langer Flucht versucht, in Deutschland Fuß zu fassen, auf dem Weg ins Krankenhaus. Froh gestimmt nach unserer Begegnung beginnt er seinen sicher nicht leichten Dienst.

Lassen wir uns aufrichten von der unbezwingbaren Botschaft, dass Gott in unserer verrückten Welt ankommen will. Die Liebe Gottes zu uns wird Mensch. Mich haben die ersten Sätze aus dem 2003 erschienen Film „Tatsächlich Liebe“ sehr berührt:

„Wenn mich die weltpolitische Lage deprimiert, denke ich immer an die Ankunftshalle in Heathrow. Es wird immer behauptet, wir leben in einer Welt von Hass und Habgier, aber das stimmt nicht. Im Gegenteil, mir scheint, wir sind überall von Liebe umgeben. Oft ist sie weder besonders glanzvoll noch spektakulär, aber sie ist immer da. Väter und Söhne, Mütter und Töchter, Ehepaare, frisch Verliebte, alte Freunde. Als die Flugzeuge ins World Trade Center flogen, gab es unter den Anrufen der Menschen an Bord meines Wissens nach keine Hass- oder Rachebotschaften, es waren alles Botschaften der Liebe. Ich glaube, wer darauf achtet, wird feststellen können, dass Liebe tatsächlich überall zu finden ist.“

Mit einem Strahlen belohnt

Ich sehe in der Anfangsszene Menschen, die sich umarmen, sich in die Arme fallen, mit Küssen begrüßen und glücklich von dannen gehen. Das ist Advent: Ankunft. Am Bahnhof, am Flughafen, im Krankenhaus und im Alltag. Probieren Sie es aus. Stellen Sie sich aufrecht hin, blicken Sie ihr Gegenüber freundlich an. Sie werden belohnt, mit einem Lächeln und Strahlen. Und nicht erst an Weihnachten befreit.