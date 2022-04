Auf Zeitreise durch Zwingenberg

Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg bietet am 7. Mai, Samstag, eine öffentliche Stadtführung an. Ab 17.30 Uhr können Interessierte den historischen Teil des Städtchens erkunden. Die Stadtführerin nimmt die Teilnehmer mit auf eine kurzweilige Zeitreise durch die Jahrhunderte, die etwa 90 Minuten dauern wird. Die Teilnahme ist kostenlos, der Geschichtsverein freut sie aber über Spenden. Treffpunkt zum Abmarsch ist vor dem Museum an der Scheuergasse. Um Anmeldung wird per E-Mail gebeten: stadtfuehrungen@geschichtsverein-zwingenberg.de. red

