Auf flotten Rollen in der Halle

Zwingenberg. „Löwenstark – der Bildungs-Kick“, so heißt das Programm des Hessischen Kultusministeriums, mit dem in der Corona-Krise Kinder und Jugendliche durch vielfältige Angebote unterstützt werden sollen. Das Land hat rund 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern wie Universitäten, Stiftungen, Bildungsträgern, Vereinen und Verbänden, für ein breit gefächertes Angebot an schulischen und außerschulischen Möglichkeiten zu sorgen.

Die Palette reicht von der Lernbegleitung im Unterricht über kulturelle Angebote bis hin zu sozialpädagogischer Unterstützung, um nur drei Beispiele zu nennen. Auch Bewegungsangebote gehören dazu – und eben dafür hat sich die Zwingenberger Melibokusschule entschieden und sich kurz vor den Herbstferien einen Tag lang die sogenannten „Roller Kids“ eingeladen. Die waren schon mehrfach an der örtlichen Grundschule zu Gast und kamen nun erneut mit dem „Roller Kids-Mobil“ ins älteste Bergstraßenstädtchen. Ausgestattet mit Scootern, Inlinern, Penny-, Wave- und Longboards, Helmen und Schutzausrüstung, Rampensystemen und Trainingshilfen für Kinder im Grundschulalter hatten die beiden Trainer, das Kollegium unter Leitung von Ulla Heß und unterstützende Eltern vor allem ein Ziel: die Bewegungsfreude der Mädchen und Jungen zu wecken beziehungsweise dem Bewegungsdrang einen geeignetem Rahmen zu verschaffen, um ihn ausleben zu können. Und ganz nebenbei wurde den Kindern auch noch spielerisch vermittelt, wie sie auf Rollern, Rollschuhen und Skateboards sicher unterwegs sind.

Dafür standen den über 250 Kindern – am Programm der „Roller Kids“ nahmen ausnahmslos alle Klassen teil – die Melibokushalle und ein Teil des eigens dafür abgesperrten Melibokusparkplatzes zur Verfügung. Zu cooler Musik bewegten sich die ersten- bis vierten Klassen – Corona-konform in ihren einzelnen Lerngruppen – auf den flotten Rollen durch die Bewegungslandschaften.

Schwimmkurs in den Ferien

Ebenfalls im Rahmen des Landesprogramms „Löwenstark – der Bildungs-Kick“ findet als exklusive Kooperationsveranstaltung der Melibokusschule Zwingenberg mit dem Basinus-Bad Bensheim in den laufenden Herbstferien ein Intensiv-Schwimmkurs statt. Mit diesem Angebot – initiiert von der Schulsportkoordinatorin des Schulamtes – hatte man sich an die Schüler der zweiten bis vierten Klassen gewendet, die noch nicht das Schwimmabzeichen „Seepferdchen“ abgelegt haben.

Der Schwimmkurs soll ein Ausgleich dafür sein, dass wegen der Corona-bedingten Schließung der Schwimmbäder lange Zeit kein klassischer Schwimmunterricht möglich war. mik