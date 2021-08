Auf der Suche nach Leben – sind wir das nicht alle – und irgendwie immer? Im Kleinen zeigt sich unser Wunsch nach Leben vielleicht darin, dass wir versuchen, unseren Alltag zu gestalten statt nur „ablaufen“ zu lassen: Wir setzen Akzente, gönnen uns, wenn möglich, Momente der Ruhe, in denen wir ein wenig Lebens-Atem durch uns hindurchfließen lassen. Wir schmücken die Wohnung mit einem Blumenstrauß, damit das Farbenfrohe der Blüten uns erfreut. Wir treffen uns am Wochenende mit Freunden, um gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verleben.

Auch unseren größeren Vorhaben liegt oft als Antrieb zugrunde, dass etwas weiter, größer, besser, praktischer werden soll - wohl letztlich, damit wir es angenehmer haben und vielleicht (Lebens-)Zeit gewinnen können, die ein wenig nach Freiheit schmeckt. Wir sind auch dann auf der Suche nach Leben, wenn wir unter den vielen verschiedenen gesellschaftlichen Stimmen den Weg suchen, der sich aus unserer Sicht als zukunftsfähig und gut erweist und damit den Menschen und der Schöpfung insgesamt weiter Leben ermöglicht.

Bekannte Sehnsucht

Margareta Ohlemüller © Vitos-Klinik

Vor kurzem war ich im Gespräch mit einer Frau, deren Leben gerade sehr kompliziert war und die nach Perspektiven suchte. Auf meine Frage, ob sie sagen könnte, was sie sich denn wünsche, antwortete sie entschieden: „Ich will leben!“ Sie hatte ihre ganze Energie, irgendwie „alles“, in diesen Satz hineingelegt.

Ich bin überzeugt, dass wir alle eine solche Sehnsucht nach einem „vollen“ Leben kennen und vielleicht sogar eine vage Ahnung davon haben, was für uns unbedingt dazugehören sollte. Wir merken allerdings auch, dass wir in unserer Suche nach Leben begrenzt werden. Wir stoßen auf Hindernisse, spüren das Vorübergehende – und machen uns deshalb neu auf und suchen weiter.

Die Bibel zeigt uns Jesus von Nazareth, der Gottes Liebe zu allen Menschen bringen will. Er wendet sich Kranken zu und denen, die am Rand der Gesellschaft stehen. Er spricht vom Reich Gottes, das sich in seiner Person zeigt und das Leben in Fülle in sich trägt. Im heutigen Johannesevangelium (Johannes 6) sagt Petrus schlicht: „Zu wem sollen wir gehen, du hast Worte ewigen Lebens.“ Es lohnt sich, bei „Ihm“ auf die Suche zu gehen.