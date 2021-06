Am 1. Januar 2017 hat der ZKD-Bauhof seine praktische Arbeit aufgenommen, erstmals in der Saison 2019/20 haben die Mitarbeiter dann auch den Winterdienst in kompletter Eigenregie verantwortet. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man sich diese Aufgabe mit zusätzlicher Unterstützung durch eine Privatfirma geteilt. Insgesamt stehen dem Team vier Fahrzeuge (auf dem Bild fehlt der Fendt Geräteträger) mit entsprechender Ausrüstung zur Durchführung des Winterdienstes zur Verfügung.

