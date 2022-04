Von wegen Frühlingsgarten Deutschlands: In der Nacht hat es kräftig geschneit, am Morgen des zweiten Samstags im April ist die Region von einer Schneeschicht überzogen. Und in Zwingenberg und Rodau wollen Freiwillige unter der Überschrift „Sauberhaftes Zwingenberg“ zum Müllsammeln ausrücken.

Immerhin schaffen es die Scheibenwischer ohne Probleme, das Schneebrett von der

...