Atemwegsreizungen nach Zugfahrt

Bickenbach/Alsbach-Hähnlein. Nachdem mehrere Fahrgäste des Regionalzuges RB 15339 am vergangenen Samstagabend, kurz vor Mitternacht, am Bahnhof in Alsbach-Hähnlein ärztlich betreut werden mussten, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht dringend weitere Zeugen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet:

Jugendliche im Verdacht

Auf der Fahrtstrecke zwischen Bickenbach und Alsbach-Hähnlein klagten nach derzeitigem Kenntnisstand mindestens zehn Personen über Unwohlsein bis hin zu Atemwegsreizungen. Ein 30-Jähriger wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Sein Gesundheitszustand hat sich nach jetzigem Stand bereits verbessert. Ersten Ermittlungen zufolge sollen bislang Unbekannte während der Zugfahrt eine bislang unbekannte Substanz verbreitet haben. Laut Zeugen soll könnte es sich bei den mutmaßlichen Verursachern um eine Gruppe von Jugendlichen gehandelt haben. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und um welche Substanz es sich gehandelt haben könnte, dauern derzeit noch an.

Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben und unter anderem Hinweise über zu- und aussteigende Fahrgäste geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat ZE 20 (Umweltgruppe) unter den Rufnummern 06251/9616-52 oder -53 zu melden. ots

