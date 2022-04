Zwingenberg. Der ehrenamtlich tätige Arbeitskreis Asyl und Integration lädt zu seinem nächsten Helfertreffen am Donnerstag, 5. Mai, um 18 Uhr im Vereinsraum des Altes Amtsgerichts, Obertor 1, ein. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tag der offenen Tür

Zwingenberg. Die Kindertagesstätte Alsbacher Straße weist auf ihren Tag der offenen Tür hin, der am Samstag, 30. April, stattfindet. Von 10 bis 12 Uhr können alle interessierten Eltern in der Einrichtung an der Alsbacher Straße vorbeikommen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2