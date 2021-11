Animationsfilm im Rodauer Kinder-Kino

Rodau. In der Reihe „Rodauer Kinder-Kino“ steht am nächsten Dienstag, 23. November, der Film „Überflieger: Kleine Vögel – großes Geklapper“ auf dem Spielplan, wie Julia Müller mitteilt. Der Leinwandstreifen wird ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils gezeigt, der Eintritt ist frei. Der Animationsfilm, der erstmals 2017 in die Kinos kam, dauert 84 Minuten und ist laut Freiwilliger Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ab 0 Jahren freigegeben. Zum Inhalt des schreibt die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW):

„Der kleine Richard ist gerade dabei, aus dem Ei zu schlüpfen, da verschwinden seine Eltern spurlos. Als die Storchendame Aurora den kleinen Vogel findet, kann sie gar nicht anders, als ihn in ihr Nest aufzunehmen. Ihr strenger Storchenehemann ist gar nicht begeistert, denn schließlich ist Richard ein kleiner Spatz und kein stolzer Storch. Doch Aurora besteht darauf, sich um Richard zu kümmern. Und auch Max, der Storchensohn, freut sich über seinen neuen kleinen Bruder, mit dem er viel Spaß hat. Als es jedoch Herbst wird und die Störche ihre Reise ins warme Afrika antreten wollen, beschließt der Storchenchef, dass Richard nicht mitkommen kann. Der aber denkt gar nicht daran, seine Familie alleine losziehen zu lassen. Denn immerhin ist er ein stolzer Nachwuchsstorch. Oder zumindest fühlt er sich wie einer. Und so macht sich Richard auf eine große Reise.“

Die FBW bewertet: „‘Überflieger: Kleine Vögel – großes Geklapper‘ ist beste Kinderunterhaltung mit gutem Erzähltempo, witzigen Figuren und einer mitreißenden Geschichte.“ red