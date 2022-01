Animationsfilm im Kinder-Kino in Rodau

Rodau. In der Reihe „Rodauer Kinder-Kino“ steht am Dienstag, 25. Januar, der Film „Ice Age - Kollision voraus“ auf dem Programm. Der Animationsfilm wird ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils gezeigt, der Eintritt ist frei. Als fünfter Teil der beliebten und weltberühmten Filmreihe „Ice Age“ aus den USA lief „Kollision voraus“ erstmals im Sommer 2016 in den Kinos mit einer Länge von 95 Minuten und ist laut Freiwilliger Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ab 0 Jahren freigegeben. Zum Inhalt schreibt die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW):

Bekannte Protagonisten

„In dem Animationsfilm geht es um einen Weltuntergang, der von Scrat, einem Säbelzahneichhörnchen, ausgelöst wird, als er wie immer auf der Jagd nach einer Eichel ist und dabei ein verschollenes Raumschiff aktiviert. Dabei gerät das Ufo außer Kontrolle und fliegt mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Planeten, der auseinanderbricht und dann Kurs auf die Erde nimmt. Auf der Erde planen Sid, Diego, Manni und alle, die man aus den anderen Teilen kennt, den Hochzeitstag von Manni, dem Mammut. Doch dieser wird vom Meteoriten bedroht. Können die Freunde und das Wiesel Buck den Weltuntergang stoppen?“

Die FBW bewertet: „In dem Film werden die Themen Weltuntergang, Liebe, Trauer und Freundschaft aufgegriffen. Die Geschichte ist durch passend komponierte Musik spannend und sehr lustig erzählt. Die einfallsreiche Geschichte ist sehr gut animiert.“ Außerdem sei die Geschichte aufgrund des ausgeprägten Humors sowohl für Kinder als auch Erwachsene geeignet. red