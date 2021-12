Animations-Film im Kinder-Kino Rodau

Rodau. In der Reihe „Rodauer Kinder-Kino“ steht am nächsten Dienstag, 14. Dezember, der Film „Der kleine Eisbär 2 – die geheimnisvolle Insel“ auf dem Spielplan, wie Julia Müller mitteilt. Der Leinwandstreifen wird ab 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils gezeigt, der Eintritt ist frei.

Der Animationsfilm, der erstmals 2005 in die Kinos kam, dauert 81 Minuten und ist laut Freiwilliger Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) ab 0 Jahren freigegeben. Zum Inhalt heißt es:

Liebenswerte Figuren

Dem bösen Eisbären Kalle ist der trällernde Pinguin Caruso schon lange ein Dorn im Auge. Er will ihn endlich loswerden. Der kleine Eisbär Lars und sein Freund Robby möchten Caruso helfen, aber stattdessen landen sie alle drei in einem Zug, der nach Süden rattert. Von der Hafenstadt aus reisen sie per Schiff über den Ozean, werden in einem Fischernetz über Bord gerissen und erreichen mit letzter Kraft den Strand einer geheimnisvollen Insel.

Die FBW bewertet: „’Der kleine Eisbär 2 – die geheimnisvolle Insel’ ist eine wunderschöne Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte, sehr fantasievoll, in sich stimmig und mit liebenswerten Figuren. Altersempfehlung: ab 4 Jahren.“ red

