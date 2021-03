Zwingenberg. Am 20. März – dem Frühlingsanfang – wird international der Tag des Glücks begangen. Der Aktionstag wurde im Juni 2012 durch die Vereinten Nationen beschlossen. Mit Aktionen und Veranstaltungen soll die Bedeutung des Strebens nach Glück und nach Wohlbefinden bewusst gemacht werden.

Texte und Orgelmusik

„Gerade in diesen Zeiten sehnen wir uns alle nach einem Stückchen Glück“, meint Martin Huber, Diakon der Katholischen Pfarrgruppe Fehlheim-Zwingenberg, angesichts der Coronavurs-Pandemie. Am kommenden Sonntag, 21. März, gestaltet er um 18 Uhr mit Organist Franz-Josef Höhling in der Zwingenberger Kirche Mariae Himmelfahrt an der Heidelberger Straße 18 eine musikalische Andacht mit Texten und Bildern. Bibelstellen, Texte und Geschichten wechseln sich mit beschwingter Orgelmusik. „Eine Zeit für Glücksmomente, die Zuversicht vermitteln soll“, verspricht Huber. Glück bewertet er als Erfüllung menschlichen Wünschens und Strebens, damit sei es grundsätzlich auch ein religiöses Thema.

Im Rahmen der musikalischen Andacht werden hygienische Vorgaben eingehalten. Es besteht Maskenpflicht. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. mb