An die Brutalität des rechten Mobs erinnert

Von Eva Bambach

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwingenberg. „Es geschah nicht irgendwo, nein, es geschah überall, auch hier bei uns in Zwingenberg. Der rechte Mob hat die Oberhand gewonnen“, so leitete der Zwingenberger SPD-Ortsvereinsvorsitzende Peter Kaffenberger die jährliche Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 ein und nahm damit auch Bezug auf die Gegenwart: „Wehret den Anfängen.“ Rund 30 Gäste waren am Dienstagabend unter 2 G-Bedingungen in der Remise beim Alten Amtsgericht versammelt, darunter Vertreter des Magistrats , der politischen Parteien und der Vereine.

Auf Einladung des Ortsvereins der Zwingenberger SPD, der seit vielen Jahren das Gedenken an die Reichspogromnacht organisiert, referierte Fritz Kilthau, Vorsitzender des Vereins „Arbeitskreis Zwingenberger Synagoge“ und Autor mehrerer Publikationen zur NS-Zeit in Zwingenberg und Umgebung, über das Thema „Als die Synagogen brannten – die Reichspogromnacht im Kreis Bergstraße“. Im Anschluss wurde ein Kranz neben der Gedenktafel am Rathaus angebracht und der Opfer mit einer Schweigeminute gedacht.

Bürgermeister Holger Habich dankte den örtlichen Sozialdemokraten im Namen des Magistrats für die große Kontinuität bei der Ausrichtung der Veranstaltung, die sehr wichtig sei, und machte auf den Unterschied zwischen Gedenken und Erinnern aufmerksam. Letzteres sei angesichts von weltweit nur noch etwa 300 000 Überlebenden des Holocaust immer seltener möglich, das historische Gedenken müsse an die Stelle der Erinnerung treten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Künstlerin Ulrike Fried-Heufel hatte unter dem Slogan „Keine Hetze, Hass & Gewalt“ ein Plakat gestaltet, das eine Skizze der Zwingenberger Synagoge und den Davidstern zwischen Flammen zeigt. Die Anwesenden waren aufgefordert, mit ihrer Unterschrift den Willen zu bekräftigen: „So etwas wie damals soll nie wieder geschehen.“

Ungeheuerliche Vorgänge

In seinem Vortrag berichtete Fritz Kilthau im Einzelnen über die Zerstörungen, Verwüstungen und Plünderungen der Synagogen im heutigen Kreis Bergstraße, über die Verwüstung des Alsbacher Judenfriedhofs und über die Angriffe gegen jüdische Familien. In den Berichten über die Ereignisse in den Bergsträßer Städten und Gemeinden wurde erneut die Ungeheuerlichkeit der Vorgänge deutlich, die schockierende Brutalität Einzelner, aber auch die dem Ganzen innewohnende Systematik. Zu hören war auch, dass es zwischen der applaudierenden Menge manchmal Menschen gab, die sich der Gewalt entgegenstellten. Das Fazit des Referenten: Die Reichspogromnacht war entgegen dem häufig erweckten Eindruck und trotz der teilweise großen Menge jubelnder Zuschauer keine spontane Aktion der Bevölkerung. Die Zerstörung von 1406 Synagogen und Beträumen und die Verwüstung und Plünderung von etwa 7500 Geschäften und Wohnungen war ein planmäßiger Akt der Nationalsozialisten und setzte den Auftakt zur staatlich organisierten Enteignung der jüdischen Bevölkerung, unter anderem durch die Erpressung von mehr als einer Milliarde Reichsmark als „Sühneleistung“ nach der Reichspogromnacht:

Vorwand für Kollektivstrafe

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als Strafe für den Mord eines Einzelnen an dem deutschen Diplomaten Ernst Eduard vom Rath, der schon den Vorwand für die Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November geliefert hatte, wurde der Gesamtheit der Juden eine Sonderabgabe von 25 Prozent des individuellen Vermögens auferlegt. Die Juden sollten nicht nur die entstandenen Schäden im Straßenbild auf eigene Kosten beseitigen, es wurden auch etwaige Versicherungsansprüche der jüdischen Bürger zugunsten des Deutschen Reichs beschlagnahmt. Dazu kam die extrem hohe „Reichsfluchtsteuer“, die bei der Emigration von jüdischen Bürgern für jüdische Vermögen erhoben wurde.

Gegen das Vergessen

Die Reichspogromnacht sei ein Meilenstein auf dem Weg von der Diskriminierung der Juden seit 1933 zu deren Ermordung gewesen, sagte Kilthau und zitierte als Schlusswort aus dem Alten Testament: „Hüte dich nur und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben, und dass sie nicht aus deinem Herzen kommen all dein Leben lang. Und tue sie deinen Kindern und Kindeskindern kund.“