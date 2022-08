Am Wochenende wird in Zwingenberg Kerb gefeiert

Zwingenberg. Nach Corona-bedingter Zwangspause soll die Zwingenberger Kerb am Traditionstermin – dem dritten Wochenende im August – wieder in Präsenz über die Bühne gehen. Bei der Planung der Kirchweih am kommenden Wochenende vom 20. bis 22. August setzen die Kerwe-Macher des Vereins zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb auf eine ebenso bekannte wie bewährte und beliebte Dramaturgie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Samstag, 20. August, um 18.30 Uhr wird die Kerb mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet – Veranstaltungsort ist einmal mehr die Parkfläche westlich der Melibokushalle, die zum Festplatz wird. Um 19 Uhr folgt der Fassbieranstich, die Eröffnungsrede und die Vorstellung der Traditionsfiguren Kerwevadder und Mundschenk schließen sich an. Das Programm des Samstagabends mündet dann in eine Tanzveranstaltung, bei der die Band „Alan Best Orchestra“ ab 20 Uhr für die Musik sorgt.

Fortgesetzt wird die Kirchweih am Sonntag, 21. August, mit dem Kerweumzug, der um 14 Uhr startet. Daran schließen sich auf dem Festplatz die Darbietungen der Musikzüge sowie die Kerweredd an. Anschließend wird für Kaffee und Kuchen gesorgt sein. Und ab 17.30 Uhr sorgt die Band „Pink Panthers“ für Tanzmusik.

Mehr zum Thema Seite 1 - MM Ausnahmezustand von Freitag bis Montag Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Dorffest Ab dem kommenden Freitag wird in Elmshausen Kerb gefeiert Mehr erfahren

Den Schlusspunkt der Zwingebejer Kerb, die traditionell drei Tage lang gefeiert wird, setzen die Kerweborsch und Kerwemädscher am Montag, 22. August, ab 10 Uhr mit einem zünftigen Frühschoppen auf dem Festplatz. Musikalische Gäste werden, wie es beim Kerwe-Frühschoppen üblich ist, die „Zwingenberger Musikanten“ sein – unter diesem Namen tritt die Kapelle der Freiwilligen Feuerwehr traditionell bei der örtlichen Kirchweih auf. Der Frühschoppen bildet auch den stimmungsvollen Rahmen, um die Sieger der Motivwagen-Prämierung des Kerweumzugs zu küren.

Der Eintritt auf den Festplatz ist an allen Tagen frei, für eine Bewirtung der Besucher sorgt ebenfalls an allen Tagen der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb und das erneut in Kooperation mit dem Gesangverein Sängerkranz Zwingenberg.

Wer die Traditionsfiguren der Zwingenberger Kirchweih sind, wer also in die Rolle des Kerwevadders und des Mundschenks schlüpft, das unterliegt traditionell allerstrengster Gemeinhaltung – so ist es auch in diesem Jahr.

Gelüftet wird das Geheimnis am Abend der Kerb-Eröffnung, also am Samstag, 20. August, ab 19 Uhr auf dem Festplatz.

Wer bis dahin mitraten will, um wen es sich handeln könnte, dem bietet der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb erneut ein Gewinnspiel an: Auf der Vereinswebseite www.zwingenberger-kerb.de werden Hinweise auf die beiden Personen veröffentlicht. Mögliche Lösungen können per E-Mail eingeschickt werden. red