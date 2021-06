Am Sonntag öffnet das Museum

Zwingenberg. Am Sonntag, 6. Juni, öffnet der Geschichtsverein erstmals nach der Corona-bedingten Zwangspause das Museum in der ehemaligen Scheune an der Scheuergasse 11, wie Vorsitzende Ingrid Krimmelbein informiert. Der Eintritt ist ohne einen Test-, Genesen- oder Geimpft-Nachweis, also für jedermann möglich, allerdings muss die AHA-Regel beachtet werden. Im Klartext: Museumsbesucher müssen „Abstand halten, Hygiene beachten und im Alltag Maske tragen“.

Der Eintritt ins Museum ist kostenlos, geöffnet ist es sonntags und feiertags von 14.30 bis 17.30 Uhr. Auch Führungen von Gruppen oder Schulklassen sind wieder möglich, erreichbar sind die Museumsbetreuer unter der Leitung von Berenike Neumeister unter den Telefonnummern 06251/788297 (während der Öffnungszeiten) oder 06251/8482594 sowie per E-Mail: mail@geschichtsvereins-zwingenberg.de red

Info: www.geschichtsverein- zwingenberg.de