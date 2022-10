Am Samstag und Sonntag Gewerbeschau in Zwingenberg

Zwingenberg. Rund 30 Unternehmen aus Handel, Handwerk und Dienstleistung präsentieren sich am heutigen Samstag (29.) und dem morgigen Sonntag (30.) in der Zwingenberger Melibokushalle und auf dem Freigelände davor: Der örtliche Gewerbeverein lädt nach einer Corona-bedingten Zwangspause im Jahr 2020 endlich wieder zu einer Leistungsschau ein.

Der Zwingenberger Gewerbeverein lädt an diesem Wochenende zur 22. Leistungsschau ein. © Funck

Vorsitzender Johannes Fischer eröffnet die 22. Zwingenberger Gewerbeschau heute um 14 Uhr, sie wird an diesem ersten Tag bis um 18 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag sind die Unternehmer und ihre Mitarbeiter dann von 10 bis 17 Uhr an ihren Messeständen vertreten, um mit den potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen.

Gleichzeitig feiert der Gewerbeverein an diesem Wochenende seinen 50. „Geburtstag“ und macht sich mit der Leistungsschau selbst das schönste Geschenk.

Für eine Bewirtung der Akteure und Besucher ist gesorgt, die Freiwillige Feuerwehr Zwingenberg und der Verein zur Erhaltung der Zwingenberger Traditionskerb halten Speisen und Getränke bereit. red