Am Israelsonntag den Dialog suchen

Abneigung oder Feindschaft gegenüber den Juden ist wieder hochaktuell. Israel, das sich als jüdischer Staat definiert, ist ein von Konflikten geprägtes Land. Für die einen ist es das Heilige Land, andere verachten und bedrohen es. Manche idealisieren Israel, manche missachten Land und Leute. Es verweist nicht nur auf die jüdische Geschichte, sondern ist auch Ursprung des Christentums und bedeutende Stätte der Muslimen.

Das Christentum stand dem Judentum von Beginn an skeptisch gegenüber. Das Zusammenleben war daher von Konflikten geprägt. Die frühen Christen mussten sich mit ihrem neuen Verständnis sowohl von der Lehre und Leben in den jüdischen Traditionen lösen. Die ersten Diskussionen in den christlichen Gemeinden gingen über Konflikte mit Juden und Heiden. Und seit Anfang an schoss auch mancher Theologe, später auch Kirchenväter, in ihren Bemühungen um die reine Lehre über ihre Ziele hinaus und sorgten für Abgrenzung zwischen Christen und Juden.

Auch wenn sich das Verhältnis zwischen den beiden Religionen wesentlich entspannt und bisweilen sehr freundschaftlich entwickelt hat, bis heute besteht Korrekturbedarf im Miteinander. Kirchen stehen vor der Herausforderung, das Bewusstsein für die Geschichte und aktuelle Bedeutung des Judentums zu wecken. Es ist nicht nur – wie immer wieder hervorgehoben – die „Vorläufer-Religion“ des Christentums, sondern sollte ebenbürtig betrachtet und in allen Äußerungen positiv gewürdigt werden. Vieles von dem, was Jesus gelehrt hat, ist nur aus dem Judentum zu verstehen. Zu lange wurde dies als überlebt und als unwichtig dargestellt.

Das Verbindende suchen

In liturgischen Texten, kirchlichen Traditionen aber auch Bestimmungen wird nach wie vor das einzig wahre Christentum betont. Dies geht oft auf Kosten des Judentums. Wie auch in anderen Religionen sind – so wird von kirchlicher Seite gerne dargestellt – in ihm zwar Spuren von Wahrheit zu finden, aber eben nicht das Ganze. Nur der Glaube an Jesus verspricht demnach exklusiven Zugang zu Heil und Erlösung.

Vor allem in den letzten Jahrzehnten ist ein neuer, zukunftsweisender jüdisch-christlicher Dialog entstanden. Gerade Christen engagieren sich im Rahmen der Erinnerung an die leidvolle Geschichte der Juden in Deutschland und für den Erhalt bestehender Synagogen. Sie sorgen dafür, dass das Verbindende gesucht und gepflegt, das Trennende überwunden wird.

Es sind oft Impulse, die von wenigen einzelnen ausgehen. Aber sie tragen wesentlich dazu bei, die Wahrnehmungen und Ansichten aller zu verändern. Zu lange wurde eine Überlegenheit des Christentums demonstriert. Zu stark wurde nur Trauer über das Unrecht, das den Juden angetan wurde, thematisiert. Die leidvollen Zeiten und die Gründe, die dazu führten, dürfen keinesfalls vergessen oder verschwiegen werden.

Dazu bleibt es Aufgabe der Kirchen, alles, was alte und nicht zeitgemäße Sichtweisen stützt, weiter zu korrigieren. Hauptaugenmerk sollte darauf liegen, die heute meist guten Beziehungen zwischen Juden- und Christentum noch stärker in den Vordergrund zu bringen. Voraussetzung dafür ist es, den Dialog immer intensiver zu pflegen. Wie sagte schon der berühmte Bergsträßer Sozialphilosoph Martin Buber: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“