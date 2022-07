Alsbacher Rathaus mit Eiern und Farbe beschmiert

Alsbach-Hähnlein. Mit Eiern und Farbe haben noch unbekannte Vandalen das Rathausgebäude in Alsbach in der Bickenbacher Straße beschmiert und dabei Sachschaden verursacht. Die Polizei in Pfungstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 42 fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Unter der Rufnummer 06157/95090 sind die Beamten zu erreichen.

