Alsbach-Hähnlein: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Alsbach-Hähnlein. Einbrecher machten sich am Samstagabend (28.) zwischen 18.45 und 19.30 Uhr an einem Einfamilienhaus samt Einliegerwohnung in der Straße „Am Ecksand“ zu schaffen, berichtet das Polizeipräsidium Südhessen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu hebelten die Täter eine Terrassentür sowie ein Fenster des Gebäudes auf. Dadurch gelangten die Täter jeweils in die Wohnungen und durchsuchten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Diebe Bargeld und flüchteten damit unerkannt. Bei ihrem Beutezug verursachten die Kriminellen nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Bargeld und Schmuck gestohlen

In der Zeit vom Freitagmittag (27.) bis Sonntagmorgen (29.) hebelten Kriminelle zudem eine Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „Im Schelmböhl“ auf und durchsuchten das ganze Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen fanden die Täter Bargeld und verschiedene Schmuckgegenstände.

Mehr zum Thema Kriminalität Zwei weitere Einbrüche in Einhausen Mehr erfahren Blaulicht Geld und Digitalkamera bei Einbruch in Einhausen gestohlen Mehr erfahren Blaulicht Mehrere Hundert Liter Diesel aus LKW bei Pfungstadt gepumpt Mehr erfahren

Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher unbemerkt. Ein möglicher Tatzusammenhang wird von der Kriminalpolizei geprüft. Hinweise zu den Tätern werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/ 969 - 0 entgegengenommen. ots