Alsbach-Hähnlein verzichtet 2023 auf Holzernte

Alsbach-Hähnlein. Es gibt einige Themen, die die Bürger von Alsbach-Hähnlein derzeit bewegen. Eines jedoch sticht seit Monaten heraus und gewinnt immer mehr an Bedeutung: Wie geht es mit dem Gemeindewald weiter? In einer Pressemitteilung betont Bürgermeister Sebastian Bubenzer:

„Viele gute Einzelvorschläge wurden in der jüngeren Vergangenheit aus unterschiedlichen Richtungen gemacht. Und doch war auch immer zu spüren: So manchem geht der bisher diskutierte Maßnahmenkatalog nicht weit genug. Die (gemeinsame) Sache verlor zunehmend an Bedeutung. Und das können wir uns bei diesem wichtigen Thema nicht leisten.“

Deswegen stellte in diesen Wochen den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses, die sich unter anderem mit dem Waldwirtschaftsplan befassen, einen Fünf-Punkte-Plan für den Alsbach-Hähnleiner Wald vor. Er sieht folgendes vor:

Die Gemeinde zieht ihre Forsteinrichtung, die jeweils für einen Zeitraum von zehn Jahren die Leitplanken für die Bewirtschaftung des Waldes vorgibt, um zwei Jahre auf den 1. Januar 2024 nach vorne. Die nicht unerheblichen Kosten, die mit der Aufstellung eines solchen Plans verbunden sind, werden deshalb schon früher getragen als eigentlich notwendig. „Aber wir wissen sehr genau, dass unser Wald heute anderen klimatischen Herausforderungen ausgesetzt ist als noch 2016. Wir reagieren jetzt und ich bin überzeugt: Unser Forsteinrichtungswerk wird eine gelungene Fortschreibung eines angemessenen Umgangs mit unserem Wald“, erklärt Bubenzer. „Das Ganze unter vorheriger Einbindung externer Expertise, um in Zukunft einen noch differenzierteren Blick auf die unterschiedlichen Interessen zu werfen, die mit unserem Wald verbunden sind. So dass am Ende ein Leitbild entsteht, das uns durch die kommenden Jahre trägt.“

Darüber hinaus möchte die Verwaltung für 2023 ein Holzernte-Moratorium erlassen. Was heißt das? „Wir werden keinen einzigen Baum fällen, der nicht aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht entfernt werden muss, krank ist oder über bereits bestehende Verträge aus der Vergangenheit vertraglich zugesichert verkauft wurde. Wir verzichten damit für 2023 auf mögliche Einnahmen in Höhe von über 70.000 Euro aus dem Holzverkauf.“

Gleichzeitig sollen in Alsbach-Hähnlein im kommenden Jahr 5000 neue Bäume gepflanzt werden, die das Waldbild ergänzen. Bubenzer versichert: „Natürlich achten wir dabei auf einen gesunden Mix aus heimischen Bäumen und klimaresilienteren Arten, die mit den Herausforderungen trockener Sommer möglichst gut umgehen können.“

Darüber hinaus soll die Fläche des stillgelegten Waldes um 50 Prozent vergrößert werden. „Das sind weitere fünf Prozent unseres Gemeindewaldes. Damit tragen wir dem vielfach an uns herangetragenen Wunsch Rechnung, eine möglichst große Fläche des Waldes den Selbstheilungskräften des vorhandenen Baumbestands zu überlassen. An dieser Stelle gehen wir damit einen deutlich größeren Schritt als er von uns gefordert wird und bundesweit Durchschnitt ist.“

Nicht zuletzt will sich die Gemeinde für die kommenden 20 Jahre an dem Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beteiligen. Damit verbunden seien übergesetzliche Kriterien für den Erhalt eines Waldes, der möglichst gut zu den klimatischen Prognosen der kommenden Jahrzehnte passt.

„Natürlich lässt sich dieser Plan nur umsetzen, wenn wir in dieser Sache gemeinsam an einem Strang ziehen: Interessengruppen, Politik und am jeder einzelne Bürger. Wir tun dies nicht für uns, sondern mit Blick auf nachfolgende Generationen, für die wir in der Verantwortung stehen“, begründet Bubenzer seinen Vorstoß in der Pressemitteilung abschließend. red