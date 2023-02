Alsbach-Hähnlein ist auf dem Weg zur Fair-Trade-Gemeinde

Alsbach-Hähnlein. Zwingenbergs nördliche Nachbarkommune Alsbach-Hähnlein will Fair-Trade-Gemeinde werden. „Dabei ist es nicht unser Ziel, allein deshalb diesen Weg einzuschlagen, um sich nach einem länger andauernden Prozess mit dem Siegel des Vereins „TransFair e.V. Köln“ schmücken zu können“, betont Bürgermeister Sebastian Bubenzer. „Vielmehr wollen wir den ein oder anderen Denkanstoß geben, dass sich möglichst viele Bürgerinnen und Bürger mit fairem Handel und den Auswirkungen ihres Konsumverhaltens beschäftigen.“

Die Bürgerschaft mitnehmen

Zu diesem Thema hat jetzt erstmals eine Steuerungsgruppe getagt, in der fachkundige Bürgerinnen und Bürger aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung sitzen. Dieser Kreis will sich künftig alle drei bis vier Monate treffen und im gegenseitigen Austausch zum Thema „Fair-Trade“ bleiben. Klar definiertes Ziel sei es, Bürgerinnen und Bürger bei dieser Sache mitzunehmen und zu motivieren - ganz ohne den sprichwörtlich erhobenen Zeigefinger. „Denn jeder kleine Schritt ist mehr wert, als gar nicht erst loszulaufen“, so Bubenzer.

Für Alsbach-Hähnlein könnte 2023 damit zum Nachhaltigkeitsjahr werden. „Dieses Thema passt zu dem Fünf-Punkte-Plan für unseren Wald inklusive des Holzeinschlags-Moratorium, das wir vor einiger Zeit vorgestellt haben“, spricht Bubenzer mit Blick auf nachfolgende Generationen von einem „Gebot der Stunde“. Dabei sei klar: „Die Verantwortung für fairen Handel und Nachhaltigkeit sind gekommen, um zu bleiben.“ Viele Produkte, die in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein zum Einsatz kommen, sind heute schon Fair Trade oder stammen aus der Region – angefangen vom Kaffee, den Gäste im Rathaus erhalten über die ausgegebene Milch und das Wasser.

Stärkung der lokalen Wirtschaft

Wo es möglich und wirtschaftlich darstellbar ist, kommen Produkte mit lokalem oder regionalem Bezug zum Einsatz – zur Stärkung der regionalen Wirtschaft und der örtlichen Gewerbetreibenden, aber auch, um Transportwege kurz zu halten.

Um das Thema voran zu bringen und im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zu schärfen, will die Gemeinde in diesem Jahr monatlich das Scheinwerferlicht auf einen bestimmten Bereich der Fair-Trade-Thematik lenken – mit den sogenannten „Fair-Trade-Spots des Monats“.

Dabei werden auf der Homepage und in sozialen Netzwerken Fair-Trade-Aspekte und „Best-Practice-Beispiele“ aus der Gemeinde aufgegriffen, die motivieren sollen, sich mit dem Thema zu befassen und das eigene Handeln nach und nach auf fairere Produkte auszurichten.

Sebastian Bubenzer unterstreicht: „Fair Trade wird als Idee umso besser funktionieren, je mehr Menschen am Ende mitmachen. Dazu laden wir herzlich ein. Sich einfach mal mit dem Gedanken beschäftigen, häufiger fair produzierte Waren zu kaufen. Ob das der Kaffee ist, fair produzierte Schokolade, ohne Ausbeutung von Mensch und Natur hergestellte Textilien oder „faire Kosmetik“ – um nur ein paar Beispiele zu nennen.“

Was jedoch ist Fair-Trade?

Es gibt verschiedene mehr oder weniger populäre Definitionen des Fair-Trade-Gedankens. So kann man etwa in den „Oxford Languages“ nachlesen: Fair Trade ist der „Handel mit Produkten der Dritten Welt zu Bedingungen, die auch aus Sicht der Produzenten als fair und angemessen anzusehen sind.“

Das ganze Konzept sieht also einen menschenwürdigen Produktionsprozess und verantwortungsvollen Handel zwischen Erzeuger und Konsument vor, bei dem auf Augenhöhe zweier Partner ein angemessener Preis für die jeweiligen Produkte gezahlt wird. Was hier als „angemessen“ gilt, legen häufig Fair-Trade-Organisationen durch die Verleihung ihrer Siegel fest.

Dabei sei ein Trend zu erkennen. So sei der Gesamtumsatz des Fairen Handels in Deutschland in den Jahren zwischen 2012 und 2021 beinahe kontinuierlich gestiegen von 650 Millionen Euro in 2012 auf 1,954 Milliarden Euro in 2021.

Doch selbst in der stärksten Produktgruppe – dem fair gehandelten Kaffee – liege der Anteil am Gesamtmarkt bei lediglich 6 Prozent, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Gemeinde Alsbach-Hähnlein. red