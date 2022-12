Alsbach-Hähnlein hat neuen Gemeindebrandinspektor

Alsbach-Hähnlein. „Ein Leben ohne Feuerwehr? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.“ Bei diesen Worten muss Marc Leisinger schmunzeln. Schließlich ist der heute 43-Jährige bereits seit seinem zehnten Lebensjahr bei der Feuerwehr. Und die anfängliche Begeisterung ist bis heute geblieben.

Dass er nun in der Gemeinde Alsbach-Hähnlein die Funktion des Gemeindebrandinspektors – mit Christoph Teske als seinem Stellvertreter – übernimmt, ist für ihn gleichermaßen Auszeichnung wie Verpflichtung. „Als Gemeindebrandinspektor möchte ich die Schlagkraft und die Zusammenarbeit innerhalb unserer Feuerwehr erhalten und dort verbessern, wo es nötig ist.“

bzw_Marc_Leisinger Alsbach-Hähnlein, Marc Leisinger ist neuer Gemeindebrandinspektor © Privat / Marc Leisinger

Auf den dafür notwendigen Rückhalt darf Leisinger hoffen. Schließlich wurde er auf Vorschlag beider Wehrführungen – also Alsbach und Hähnlein – vom Gemeindevorstand benannt. Nicht zuletzt, weil Leisinger in vielerlei Hinsicht die notwendigen Qualifikationen mitbringt – im zwischenmenschlichen Miteinander, aber auch, weil er über die Jahre sämtliche relevanten Lehrgänge abgeschlossen hat.

Großer Rückhalt

„Ich freue mich, dass Marc Leisinger und sein Stellvertreter Christoph Teske großen Rückhalt in den Einsatzabteilungen genießen und glaube, dass unsere Feuerwehren damit sehr gut aufgestellt sind“, betont Bürgermeister Sebastian Bubenzer.

Im Einsatz die Risiken für die Kameradinnen und Kameraden zu beurteilen, liegt Leisinger gewissermaßen auch beruflich im Blut. „Ich bin gelernter Versicherungs-Mensch und habe auch mal eine Uni zum Thema Versicherungs- und Risikomanagement von innen gesehen.“ Seit 15 Jahren arbeitet er bei einem amerikanischen Industrie-Versicherer mit Kunden aus der Chemie- und Pharma-Industrie.

Neue Kräfte anwerben

Da er an seinem Arbeitsplatz auch Betriebsratsvorsitzender ist, gehört es zu Leisingers Selbstverständnis, die Sorgen und Bedürfnisse der einzelnen Einsatzkräfte ernst zu nehmen. Nicht nur ernst nehmen, sondern sie im Bedarfsfall auch mit allen wichtigen Entscheidungsträgern zu erörtern. „Als Ansprechpartner präsent zu sein, wenn es das Bedürfnis dazu gibt, das ist für mich äußerst wichtig. Denn ich möchte intensiv dazu beitragen, dass wir als Feuerwehr in Alsbach-Hähnlein auch in Zukunft bestens aufgestellt sind, um alle kommenden Herausforderungen zu meistern.“ Das schließt die Akquirierung neuer Kräfte ebenso ein wie die Begleitung der geplanten Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Alsbach.

In seiner Freizeit spielt Leisinger gerne Theater und führt seit über zehn Jahren regelmäßig Regie. Den Fokus auf einen reibungslosen Ablauf bei den Proben und bei den Aufführungen zu legen? „Da gibt es durchaus die ein oder andere Parallele zu meinem ehrenamtlichen Engagement bei der Feuerwehr.“ red